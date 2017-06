C'est sur Facebook qu'il l'annonce. Jean-Michel De Waele a démissionné de sa fonction de vice-recteur de l'ULB, qu'il occupait depuis 2014. Sur le réseau social, ce professeur de science politique se remémore le "poste magnifique" qui fut le sien et les dossiers qui lui ont tenu à cœur aux affaires étudiantes, à la politique sociale et aux relations institutionnelles.

Il se montre cependant acerbe lorsqu'il évoque son départ : "Il faut être à l’aise avec sa conscience et droit dans ses bottes. De petits compromis à petits compromis on en vient à ne plus être soi-même. Trop de blocages administratifs, trop de désaccord avec la gestion de l’équipe rectorale, pas assez de collégialité et de discussions. Le rapport de force ne fait pas une politique".

Jean-Michel De Waele affirme rester "persuadé que des solutions différentes à mon départ existaient" et estime que "des tas de gens cesseront de me dire bonjour ou de répondre à mes mails, car je ne suis plus 'un chef à plume'".

Ce spécialiste de la sociologie du sport conclut son message sur cet avertissement : "Pour les corbeaux et les vautours, ne comptez pas sur moi pour cracher dans la soupe".

Ni corbeau ni vautour mais plutôt curieuse comme une fouine, LaLibre.be a cherché à en savoir davantage sur ces critiques émises par Jean-Michel De Waele. Vise-t-il Yvon Englert, le recteur en poste depuis un an ? Un dossier l'a-t-il particulièrement ému ? Lui a-t-on mis des bâtons dans les roues ? Nous n'en saurons rien, M. De Waele restant muet comme une carpe. Ou presque. "Je ne ferai aucun commentaire, ni à vous ni à aucun autre média", a-t-il réagi sommairement par téléphone. "C'est une décision personnelle, je n'ai rien à justifier. Je ne vous offrirai pas l'occasion d'enfoncer l'ULB."