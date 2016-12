Vingt-cinq-mille litres de lait issus de la production régionale vont être répartis pour soutenir l'aide alimentaire en Wallonie, a annoncé mercredi le ministre wallon de l'Agriculture, René Collin, lors d'une visite au restaurant social Les Sauverdias, à Jambes (Namur).

Le budget de l'opération, organisée en collaboration avec l'Apaq-W, est de 15.000 euros. Une concertation avec la Fédération des Services Sociaux a mis au jour un besoin criant en lait, tant pour la confection de colis alimentaires que pour la préparation de repas dans des restaurants sociaux, a expliqué M. Collin, qui était accompagné du bourgmestre de Namur et ministre wallon de l'Action sociale, Maxime Prévot.

Le lait sera réparti en janvier, après un appel d'offres, entre la Croix-Rouge francophone, la Fédération des Restos du Coeurs et les quatre banques alimentaires de Wallonie. Ces organisations se chargeront ensuite des aspects logistiques et de la distribution auprès de leurs membres et de structures de proximité.

Le nombre de personnes qui font appel à l'aide alimentaire est en constante augmentation, souligne le ministre de l'Agriculture, qui précise qu'en Wallonie, la population à risque représente une personne sur cinq. Il voudrait dès lors voir l'opération se pérenniser et s'étendre à d'autres produits de grande nécessité, comme les fruits.

Une table ronde sera organisée afin de déterminer les besoins du secteur de l'aide alimentaire, a précisé M. Collin, qui a insisté sur le rôle prépondérant joué par les agriculteurs et sur la solidarité dont ils font preuve au travers de diverses initiatives en faveur des personnes défavorisées, et ce alors qu'ils se trouvent eux-mêmes dans des situations difficiles.