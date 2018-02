Le dernier survivant du commando du 13 novembre 2015 a d'emblée annoncé la couleur en déclarant qu'il ne désirait pas "répondre aux questions" tout en refusant de se lever à l'invitation de la juge qui préside. " On me traite de la pire des manières, je suis fatigué. Mon silence ne fait pas de moi un coupable ou un criminel ", s'est-il contenté de déclarer pour défendre son comportement.



Celui dont on se souvient du visage bien rasé laisse désormais apparaître une barbe fournie, des cheveux mi-longs et des traits plus creusés comme en témoigne le dessin relayé dans les médias.



