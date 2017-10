Belgique C’est à Bruxelles que la majorité des combattants sont revenus.

La Belgique est l’un des rares pays européens à disposer d’une banque de données spécifique aux Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Opérationnel depuis plus d’un an, cet outil, géré par l’Ocam, permet de suivre dans les détails les déplacements des combattants de l’État islamique ainsi que de celles et ceux qui tenteraient de rejoindre les rangs de l’organisation terroriste.