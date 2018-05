Le temps sera estival mardi après-midi avec du soleil et des maxima allant de 22 à 28 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Mercredi, il fera d'abord sec avec de larges éclaircies, puis les nuages devraient faire leur apparition dans l'après-midi avec une augmentation du risque d'averses, pouvant être orageuses. Il fera toujours chaud dans la moitié est du pays tandis que sur l'ouest il fera plus frais. Les maxima seront compris entre 15 degrés à la mer et 27 degrés en Campine. Jeudi, la nébulosité sera d'abord plutôt abondante avec un risque de quelques précipitations, principalement dans l'ouest du pays. Ensuite, des éclaircies se développeront en cours de journée depuis le littoral, mais une averse pourrait encore se produire notamment dans le centre et l'est. Il fera nettement moins chaud avec des maxima de 12 ou 13 degrés en Ardenne ainsi qu'à la mer et de 14 à 16 degrés ailleurs, selon l'IRM.

Vendredi, la journée débutera sous le soleil avant l'arrivée des nuages. Mais le temps devrait toutefois rester sec avec des températures comprises entre 14 et 19 degrés.

Samedi, la nébulosité deviendra plus abondante avec l'arrivée d'une zone de précipitations depuis l'ouest. Dans l'est du pays, le temps sera toutefois plus sec même si quelques averses pourront s'y développer. Les maxima se situeront entre 13 degrés à la mer et 22 degrés en Campine.

Le temps devrait être variable dimanche et en début de semaine prochaine avec des périodes de pluie ou d'averses. Les maxima seront frais pour la saison: le mercure oscillera entre 10 à 16 degrés.