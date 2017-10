Les premiers tests de véhicules totalement autonomes sont programmés pour début 2018 sur les voies publiques belges (et plus précisément des semi-piétonniers permettant de circuler à 20 km/h) a annoncé, lundi, le ministre fédéral de la Mobilité François Bellot (MR), à Malmedy, où était testée une navette de bus sans chauffeur. La Finlande, la France ou l’Espagne utilisent déjà ce type de transports. Pour permettre l’utilisation de tels véhicules en Belgique, il faudra modifier le code de la route. Ces engins, munis de lidar (light detection and ranging) et de laser, sont capables de détecter les mouvements, de s’arrêter en cas d’obstacle et d’interagir tant avec les piétons que les cyclistes.

Ils coûtent 200 000 euros pièce. De nombreuses questions liées à une éventuelle attaque cybercriminelle, à la responsabilité en cas d’accident, etc., se posent toutefois encore.