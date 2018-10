Dans de nombreuses communes du pays, la question fait office de cauchemar : pourra-t-on compter, ces prochaines années, sur suffisamment d’écoles pour faire face à la croissance démographique ?

Depuis 2016, la Fédération Wallonie-Bruxelles et son administration ont pris cette question à bras-le-corps en décidant d’octroyer, en plus des montants existants, une enveloppe annuelle de 20 millions d’euros destinée à la création d’écoles ou de places supplémentaires.

Les trois premières enveloppes ont ainsi contribué au financement de 12 000 nouvelles places, selon le cabinet de la ministre de l’Éducation Marie-Martine Schyns (CDH).

Si ces 20 millions sont affectés à des projets de création de places et d’écoles, la Fédération devait se doter d’un outil objectivant et planifiant les zones géographiques qui, dans un avenir proche, vont connaître une tension particulière entre la croissance démographique et le nombre de places existantes. Et ce, pour donner des priorités aux projets prévus dans les communes les plus problématiques.

Ce document, que La Libre a pu consulter, a été adopté ce mercredi par le gouvernement.

Quatre nouvelles écoles à Bruxelles

On y apprend qu’en six ans, d’ici 2024, il faudra créer 9 107 places en Wallonie et 4 602 à Bruxelles (soit un total de 13 709) pour répondre à la croissance démographique projetée. Et cela, en prévoyant un tampon de sécurité. Si la situation est donc préoccupante, elle n’est pas catastrophique : les moyens de la Fédération destinés à la création de places s’annoncent comme suffisants.

Notons que si le document établit des projections à six ans, c’est parce que six années sont en moyenne nécessaires pour construire un projet d’école de A à Z.

Néanmoins, si les enveloppes sont là, si les zones en tension sont objectivées, il reste à créer les nouvelles places. Ce sera le travail de la Fédération Wallonie-Bruxelles en ce qui concerne son réseau officiel et ce sera le travail des autres pouvoirs organisateurs dans les autres réseaux. "Heureusement, note encore le cabinet Schyns, des projets sont prévus."

Pour septembre 2019 d’ailleurs, on peut compter sur "un minimum" de quatre nouvelles écoles qui ouvriront à Bruxelles.

On lit encore dans le document que, d’ici 2024, le choc démographique auquel devront répondre les écoles primaires de Bruxelles touchera à sa fin. Contrairement au secondaire où il faudra prévoir 4 583 places, il n’en faut plus que 19 dans le primaire.

On découvre enfin que les zones en tension ne se situent plus uniquement à Bruxelles. Outre Liège, Namur et Charleroi, c’est une grande partie du Brabant wallon et du Hainaut qui est touchée.

