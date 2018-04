Le Belge francophone a regardé la télévision durant en moyenne 3h15 (194 minutes) l'an dernier, selon les chiffres du Centre d'information sur les médias (CIM). Il s'agit de cinq minutes de moins qu'en 2016. C'est surtout la consommation télévisuelle en direct qui a baissé, passant de 180 à 169 minutes par jour. Au nord du pays, le constat est similaire. Le Flamand a consacré trois minutes de moins à la télévision et ne la regarde plus que 2 heures et 50 minutes par jour. De manière générale, le Belge francophone regarde davantage la télévision que le Flamand. Au nord comme au sud du pays, plus les personnes sont âgées, plus elles passent de temps derrière leur écran TV, à l'exception des tranches d'âge 12-17 ans (1h18) et 18-24 ans (1h24) qui consomment moins ce média que les enfants entre 4 et 11 ans (1h42) par exemple. Les plus de 65 ans ont, eux, regardé la télévision durant 5h12 en moyenne, contre 5h00 encore en 2012.

Si le Belge francophone est davantage rivé sur son écran chaque jour, le Flamand profite plus de la télévision en différé, avec 28 minutes en moyenne par jour, contre 25 minutes au sud du pays.

Le jour le plus populaire pour regarder la TV est le dimanche: plus de 3h30 du côté francophone et un peu moins de 3h15 en Flandre. D'après les chiffres du CIM, la période dite du 'prime-time' s'étend, elle, de 19h00 à 23h00.

Avec ces statistiques, le Belge se situe dans la lignée de la consommation mondiale quotidienne de la télévision, qui était de 2h56 en moyenne l'an dernier, selon un rapport de l'institut Eurodata TV (Médiamétrie) dévoilé lundi au marché de la télévision MIPTV de Cannes qui analyse 95 pays.