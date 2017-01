Le gouvernement flamand a présenté vendredi sa réforme de l’enseignement secondaire. Fruit de nombreuses négociations, l’opposition politique et les acteurs la jugent cependant insuffisante au vu des objectifs initiaux. Elle accentuera en tout cas les différences entre l’enseignement en Flandre et celui qui se donne dans la partie francophone du pays.





Il aura donc fallu deux équipes gouvernementales et de longues années de débats pour accoucher d’une "souris morte" regrettent les plus sceptiques.

Après de multiples rounds de négociations, le gouvernement flamand a enfin présenté vendredi sa réforme de l’enseignement secondaire qui entrera en application en septembre 2018. Et si elle apparaît minimaliste au regard des objectifs initiaux, elle a pour ambition de redéfinir et de stabiliser les filières et les options qui se présentent aux élèves.

Une influence de la N-VA

La philosophie de la réforme, ont expliqué en substance le ministre-Président flamand Geert Bourgeois (N-VA), et la ministre de l’enseignement Hilde Crevits (CD&V), est de faire en sorte que les adolescents qui présentent le plus d’agilité dans certaines matières puissent s’y épanouir et avancer au plus vite, alors que ceux qui auraient le plus besoin de soutien ou de temps pour arrêter leur choix d’options puissent le trouver, à travers des heures de remédiations spécifiques par exemple.

C’est au nom de cette philosophie qu’a notamment été abandonnée la volonté d’organiser un véritable tronc commun. Contrairement à ce qui se profile du côté francophone (voir ci-contre), les élèves pourront choisir une option dès la deuxième secondaire. C’est au nom de cette philosophie et sous l’impulsion de la N-VA également, que les trois filières, le général, le technique et le professionnel, ont été maintenues.

L’opposition politique a considéré ces "renoncements" comme étant une preuve de la soumission du gouvernement aux diktats de la N-VA. Groen a ainsi fustigé une réforme taillée sur mesure pour les nationalistes et leurs ambitions de créer un enseignement élitiste à côté d’un enseignement des relégués.

Mais ce n’est pas seulement l’opposition politique qui se dit déçue. Les réseaux le sont aussi. Dans la presse néerlandophone ce samedi, Lieven Boeve, le patron de l’enseignement catholique, reconnaissait que cette réforme ne correspondait en rien à l’ambition rêvée initialement.