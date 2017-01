Les tuiles se succèdent pour les promoteurs du futur stade national alors que l’avis que doit émettre la première commune concernée, Grimbergen, est attendu fin de cette semaine. Hier, on apprenait que la commune, sur laquelle se trouve le parking C où l’édifice doit être construit, avait triplé le prix de la suppression d’un chemin vicinal traversant le site. Il avait été conclu l’an dernier que la Ville de Bruxelles, propriétaire du parking, paye la facture de 500 000 euros. Grimbergen vient de décider de la relever à 1,45 million.

En outre, et selon "De Tijd", la N-VA veut que la Flandre bloque l’octroi du permis de bâtir pour le stade. Si cette décision revient à la commune de Grimbergen, la Flandre a également son mot à dire et son administration devra obligatoirement être suivie. Un avis négatif de la part de la Flandre pourrait empêcher l’entrepreneur Ghelamco d’entamer les travaux cet été, dernière limite si le promoteur veut construire un stade à temps pour l’Euro 2020 de foot. La N-VA estime que la Flandre doit s’opposer à un permis de bâtir qui ne respecte pas les plans d’aménagement du territoire. Mais Ghelamco affiche toujours un certain optimisme.

Le Sporting se fait prier

Rappelons par ailleurs que la commune voisine de Vilvorde vient d’annoncer un recours contre le projet de stade en raison de son impact sur la mobilité dans les environs du plateau du Heysel. A cette nouvelle épée de Damoclès, il faut ajouter le peu d’enthousiasme du Sporting d’Anderlecht, qui doit occuper le stade comme club résident afin que ces installations soient rentables. Interrogé par la "La Libre", le cabinet de l’échevin bruxellois des Sports, supporter du projet, ne veut pas commenter avant d’avoir reçu l’avis de la commune de Grimbergen.

Côté Ville de Bruxelles, les critiques sont loin d’être calmées. L’opposition Ecolo et Défi réclame notamment plus de transparence de la part de la majorité PS/MR. La conseillère communale Marie Nagy (Ecolo) rappelle que le projet prévoit, outre le stade, un bâtiment de 6 étages (le campus) planté sur un parking de 10 000 places et un large pavillon de verre. "Alors que la Ville de Bruxelles et la Région bruxelloise soutiennent ce projet qui sera financé en partie par les contribuables bruxellois, l’accès aux documents est réduit à son strict minimum, dénonce-t-elle. Que veut-on soustraire à la connaissance des Bruxellois ?"