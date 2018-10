1. Que se passe-t-il ce dimanche ?

Les électeurs bruxellois, flamands et wallons sont appelés aux urnes pour renouveler les conseils communaux. Les Wallons et les Flamands devront également renouveler les conseils provinciaux.

2. Qui vote ?

Précisément 8 111 288 Belges et 130 649 non-Belges sont convoqués.

3. Qui vote pour qui ?

Tout le monde, à l’exception des habitants de la commune de Zuienkerke en Flandre, votera pour le renouvellement du conseil communal. Les Flamands et les Wallons voteront aussi pour les conseils provinciaux, Bruxelles n’étant rattaché à aucune province. Les étrangers, en revanche, ne peuvent voter que pour les élections communales. Les Anversois voteront en plus pour les conseillers de district. Les électeurs des communes à facilités de la périphérie bruxelloise ainsi que ceux de Fourons et de Comines-Warneton devront s’acquitter d’un vote supplémentaire pour les conseillers de CPAS.

4. À quelle heure voter ?

Les bureaux de vote ouvriront à 8 h. Ils fermeront à 13 h en Wallonie et en Flandre. Dans les communes flamandes où le vote est électronique, les bureaux fermeront à 15 h. À Bruxelles, les bureaux fermeront à 16 h .

5. Que faire si je n’ai pas ou plus ma convocation ?

Il est encore possible de la réclamer au secrétariat communal, ouvert jusqu’à 12 h ce dimanche. Il est possible de se présenter dans votre bureau sans convocation et d’être autorisé à voter sur présentation de vos papiers d’identité.

6. Comment se passe le vote papier ?

En Wallonie, à l’exception des neuf communes germanophones, tous les électeurs voteront à l’aide d’un bulletin en papier et d’un crayon rouge. Le vote papier est encore prévu dans un certain nombre de communes flamandes. L’électeur se rend dans son bureau muni de sa convocation et de sa carte d’identité qu’il remettra au président du bureau et à ses assesseurs. Il recevra un bulletin pour les communales et un autre pour les provinciales. Il procédera au vote dans un isoloir avant de déposer ses bulletins dans deux urnes différentes. Il récupérera ensuite ses documents et son devoir électoral sera terminé.

7. Comment se passe le vote électronique ?

À Bruxelles, en Communauté germanophone et dans un grand nombre de communes flamandes, l’électeur se rendra à son bureau de vote muni de sa convocation et de sa carte d’identité. Il recevra alors une carte magnétique. Il se rendra dans l’isoloir et introduira sa carte dans la machine. Sur l’écran (tactile) on lui demandera de choisir sa langue et de confirmer. Après ça, il se verra présenter les listes en présence et la possibilité de voter blanc. S’il opte pour une liste et après confirmation, la liste complète apparaîtra sur l’écran. Il peut choisir de voter en case de tête ou pour un ou plusieurs candidats. Après confirmation, la machine lui délivrera un ticket. Sur ce ticket apparaîtront un QR code et son choix. En sortant de l’isoloir, s’il souhaite vérifier son vote, il se rend avec son ticket dans un isoloir de vérification. À l’aide d’un scanner, il scannera le QR code de son ticket et son choix apparaîtra. En cas d’erreur, il recevra une nouvelle carte et recommencera la procédure. Ensuite, il doit se rendre devant l’urne pour scanner son ticket et le déposer. Son devoir électoral est accompli.

8. Mon vote est-il valable ?

Pour que votre vote soit valable, vous ne devez en aucun cas voter pour plusieurs listes. On vote soit en case de tête pour une liste soit pour un ou plusieurs candidats d’une même liste. Vous pouvez voter blanc. Si vous votez pour plusieurs listes ou pour des candidats de listes différentes, votre vote ne sera pas valable. Si vous dessinez quelque chose sur votre bulletin, le vote sera également invalidé.

9. Case de tête ou préférence ?

Si vous votez en case de tête, vous donnez une voix à la liste choisie. Si vous votez pour un ou plusieurs candidats d’une même liste, vous donnez une seule voix à cette liste mais vous aidez à déterminer qui, sur la liste, disposera d’un siège au conseil communal.

10. Le vote est-il obligatoire ?

En Belgique, le vote est obligatoire. En cas de non-respect de cette obligation, vous êtes passible d’une amende.

11. Et le vote par procuration ?

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote, vous pouvez désigner un mandataire. N’importe quel autre électeur peut remplir ce rôle mais il ne pourra l’être qu’une seule fois. Il devra alors se rendre dans votre bureau de vote muni de sa procuration. Et il n’oubliera pas non plus d’aller voter dans le sien si ce n’est pas le même.