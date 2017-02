La radio Bel RTL ainsi que la chaîne RTL-TVi ont diffusé jeudi des extraits sonores du "testament" d'Ibrahim El Bakraoui, l'un des deux kamikazes qui s'est fait exploser le 22 mars 2016 à l'aéroport de Zaventem.

Le document, connu des autorités judiciaires et dont le contenu a déjà été largement commenté dans la presse, avait été retrouvé sur un ordinateur abandonné dans une poubelle à proximité de la planque des djihadistes de la rue Max Roos, à Schaerbeek. Dans les extraits, on entend Ibrahim El Bakraoui faire ses adieux à son cousin, Yassine Attar, un homme également inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste.

"Voilà mon frère, on n'a pas eu l'occasion de se revoir. Allah il a décidé que cela allait se passer comme ça. Inch'Allah voilà, je voulais te demander pardon s'il y a quelque chose entre nous, sache que tu as une grande place dans mon coeur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi", lui déclare-t-il.

Ensuite, Ibrahim El Bakraoui l'incite implicitement à agir: "on espère Inch'Allah que tu nous rejoignes au paradis au plus vite".

Le djihadiste demande également à son cousin de passer un message "au frère qui est incarcéré", en réalité Mohammed Bakkali, pour qu'il "remette tout" sur lui. Mohammed Bakkali, toujours en prison, aurait notamment loué la planque de Schaerbeek.

Dans ce document, enregistré trois jours après l'arrestation à Molenbeek de Salah Abdeslam, Ibrahim El Bakraoui explique aussi devoir agir dans la "précipitation", parce qu'ils sont "recherchés de partout" et qu'ils risquent de "terminer à côté de lui dans une cellule" s'ils s'éternisent.

Le lendemain, lui et ses complices sèmeront la mort dans le métro bruxellois et à Brussels Airport.