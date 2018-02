La Belgique se prépare à affronter des températures très froides jusqu'à la semaine prochaine. En effet, si la nuit est dégagée et que le vent est faible, on peut attendre jusqu'à -20°C dans les Hautes-Fagnes alors les normales saisonnières tournent, les 26 et 27 février, autour de 8 degrés en journée et 2 degrés la nuit.

Touring met donc en garde les automobilistes et partage quelques astuces pour affronter au mieux le grand froid et éviter les pannes.





Pour éviter la buée sur le pare-brise, il suffit d'appliquer quelques gouttes de shampoing ou de liquide vaisselle sur un chiffon et frotter les vitres de votre voiture. Cela ralentira la progression de la buée.

Pour éviter que les serrures ne gèlent, rien de tel que la prévention. L'entreprise d'assistance dépannage conseille aux conducteurs de placer un bout de scotch sur la serrure pour la protéger du froid.

Pour démarrer facilement la voiture le matin, Touring conseille bien évidemment aux automobilistes de protéger leur voiture en la mettant dans un garage. S'ils n'en possèdent pas, il existe quelques bonnes pratiques à adopter. Tout d'abord, il ne faut pas garer la voiture à l'aide du frein à mains puisqu'il peut être gelé le lendemain. Enclenchez simplement une vitesse ou utilisez une cale devant la roue pour éviter les soucis. Couvrez le pare-brise et le moteur avec une protection "non perméable et solide". Il est fortement déconseillé d'asperger sa voiture d'eau chaude pour faire dégeler le pare-brise plus vite. Optez pour la méthode traditionnelle qui comprend grattoir et huile de coude. Ne laissez pas tourner le moteur avant de démarrer. Cela ne sert à rien. SI vous remarquez que la voiture démarre difficilement, ne forcez pas! Commencez plutôt par allumer brièvement les phares pour réchauffer la batterie et coupez tout ce qui peut lui demander trop d'énergie. Actionnez le démarreur en débrayant (même en état de point mort), donnez des petits coups sans insister pour ne pas vider la batterie.

Pour revigorer la batterie après un démarrage difficile, Touring conseille de rouler au minimum 20 minutes ou 30 kilomètres.

Pour éviter les pannes, vérifiez le bon fonctionnement des éléments de votre voiture : la batterie, le liquide de refroidissement, l'antigel, les essuies-glaces, les filtres à huile, etc.





N'oubliez pas que des pneus hiver ne vous dispensent pas d'une conduite prudente lorsque la température est négative.