De samedi à lundi prochains, l'ensemble du trafic des trains sera interrompu entre les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord. La gare de Bruxelles-Central ne sera pas desservie mais restera accessible aux clients, prévient la SNCB.

Par ailleurs, au cours de ce même long week-end, aucun métro ne circulera entre Simonis et Roi Baudouin. "Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure, réalise des travaux importants entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord. Ces travaux permettront d'installer une technologie de signalisation totalement informatisée qui augmentera encore plus la sécurité", explique la SNCB sur son site internet.

En conséquence, la majorité des trains qui circulent habituellement via Bruxelles-Central seront limités à Bruxelles-Midi ou Bruxelles-Nord durant tout le week-end du 1er mai. "Chaque heure, trois trains feront la navette entre Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord et Brussels Airport - Zaventem. Les trains IC Ostende - Eupen et Genk - Knokke/Blankenberge seront détournés via Denderleeuw et Schaerbeek. A Denderleeuw ou Schaerbeek, des trains à destination de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi seront mis à disposition de la clientèle", prévoit la SNCB.

Les voyageurs de la SNCB en provenance de la Gare du Midi ou de la Gare du Nord pourront emprunter gratuitement le réseau de la Stib. Des tickets gratuits leur seront distribués dans les gares de Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-Midi sur présentation d'un titre de transport SNCB valide.

Par ailleurs, au cours de ce même week-end, la Stib va procéder à des travaux de remplacement d'un aiguillage à la station Simonis. La circulation des métros sur la ligne 6 sera dès lors interrompue entre les stations Simonis et Roi Baudouin du samedi 29 avril au lundi 1er mai inclus. Des navettes de bus assureront la liaison entre ces deux stations, "avec une fréquence de passage habituelle", précise la société de transport en commun bruxelloise.