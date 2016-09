Wesphael : pour la justice, le premier coupable, c’est la presse

Belgique

La journée avait commencé par quelques phrases. Celles de Bernard Wesphael en personne, sommé par la foule des objectifs de lâcher une pensée : "Comment voulez-vous être serein après une telle boucherie médiatique ?" Le ton est donné et personne n’est surpris. La foule des révélations des derniers jours, après trois années d’enquête dont les résultats se sont quasiment tous retrouvés dans la presse, donne une impression de trop. Et tous les acteurs judiciaires s’en sont donnés à cœur joie, hier matin, pour fustiger le 4 e pouvoir, qui sait avoir bon dos par moments.

Hier, à la toute fin de l’audience de constitution du jury de la cour d’assises du Hainaut, Me Jean-Philippe Mayence, principal conseil de l’accusé, a jugé bon de faire un rappel aux douze jurés. "C’est une catastrophe. C’est écœurant, et je pèse mes mots. Je le dis aux jurés : repartez de zéro. S’il vous plaît, je ne sais que vous en conjurer : jugez comme vous aimeriez être jugés. C’est la première fois de ma carrière que je vois ça. Je ne sais par quels intérêts personnels mais j’ai vu des choses qui ne sont pas dans le dossier qui ont été révélées à la télévision", a-t-il lancé, ciblant les dernières révélations sur l’enregistrement de la conversation de Véronique Pirotton et O. D., son amant.

Il poursuit : "M. Wesphael n’est pas quelqu’un qui a fait ceci ou cela, il est accusé d’un fait et il est présumé innocent. Ici, on a atteint la limite et il faut pouvoir le dire", tonne le ténor carolo, suivi par Me Diego Smessaert, avocat de la partie civile : "On espère un débat serein."L’avocat général Alain Lescrenier a rappelé qu’il était "100 % d’accord" avec les termes des parties.

Le président Philippe Morandini a lui aussi truffé ses explications destinées au jury fraîchement nommé de piques en direction de la presse. "Avec tout le respect que j’ai pour les médias, l’enquête est menée par une institution, pas par les ragots ni par les rumeurs. C’est une institution qui dit la vérité, c’est le but de la justice", a-t-il précisé en tout début d’audience. En fin de matinée, il a surenchéri : "Vous jugerez sur la base de ce que vous entendrez exclusivement ici, même s’il y a du bruit dehors. Vous allez deleter - pour parler jeune - votre mémoire. Même les imbéciles peuvent changer d’avis, surtout ceux en toge rouge. Combien de fois j’ai pu changer d’avis, et heureusement, sinon j’aurais préjugé", poursuit le président, volubile et déjà dans son procès.

Les jurés ont été travaillés très fort hier, et c’est sous pression qu’il devront répondre, au terme des trois semaines de procès, aux questions suivantes : Véronique Pirotton a-t-elle été victime d’un meurtre et, si oui, Bernard Wesphael est-il l’auteur de ce meurtre ?

Le véritable procès débute ce lundi, avec l’audition très attendue de Bernard Wesphael. Arrivé seul et libre, par la grande porte d’entrée de la cour, portant chemise blanche et complet gris, il est apparu fatigué mais concentré. C’est maintenant que tout se joue. Le procès va durer trois semaines, dont deux réservées aux auditions et une aux plaidoiries et réquisitions.