Zerkani, "gourou" du djihad à nouveau jugé

Le parquet fédéral considère Khalid Zerkani comme "le plus grand recruteur (pour le djihad en Syrie) jamais arrêté sur notre territoire" - plus important que Fouad Belkacem, le boutefeu de Sharia4Belgium. Ce Marocain de 43 ans, qui disposait de nombreux contacts à l’international et qui a joué un rôle dans la radicalisation des auteurs des attentats de Paris et de Bruxelles, est à nouveau jugé ce lundi devant le tribunal correctionnel.

Alors que Zerkani a déjà été condamné à 15 ans de prison dans un premier dossier de terrorisme, son avocat, Me Steve Lambert, espère l’extinction des poursuites au titre du non bis in idem, qui veut qu’on ne puisse être condamné deux fois pour la même infraction.

Mentor d’Akrouh, Abaaoud et Laachraoui Khalid

Zerkani a incité à partir Chakib Akrouh, troisième membre du commando des terrasses à Paris. Un de ses familiers a déclaré en cours d’enquête que Zerkani connaissait sans doute Abdel Hamid Abaaoud, considéré comme le cerveau des attentats de Paris.

Le passeport marocain de ce dernier fut d’ailleurs retrouvé à Molenbeek dans une cache de Khalid Zerkani après son arrestation. Il était considéré comme le chef de cette première filière qui a permis à Abaaoud et Chakib Akrouh de partir en Syrie.

En juillet 2015, le tribunal correctionnel de Bruxelles l’a condamné à douze ans de prison pour la mise en place de cette filière. On ne savait pas encore à l’époque que certains de ses "disciples" - comme les avaient appelés les juges - allaient être plus connus que leur "gourou".

Khalid Zerkani est allé en appel de cette condamnation. La cour d’appel a alourdi sa peine le 15 avril dernier, soit moins d’un mois après les attentats de Bruxelles. Elle lui a infligé 15 ans de prison, soit le maximum de la peine pour participation aux activités d’un groupe terroriste en tant que dirigeant.

Un deuxième procès

Il aurait dû être jugé au printemps dernier dans le cadre d’une seconde filière. Najim Laachraoui, un des deux kamikazes de Zaventem, a profité de cette seconde filière mise en place par Khalid Zerkani pour se rendre en Syrie.

Me Steve Lambert avait toutefois obtenu que son cas soit disjoint de celui de Najim Laachraoui (jugé alors par défaut) et consort. Il avait fait valoir qu’il était prématuré de le juger alors, qu’en raison de l’appel interjeté contre sa première condamnation, le premier dossier n’était pas encore clos. Le tribunal avait suivi la position de l’avocat. C’est la raison pour laquelle Khalid Zerkani sera seul ce lundi sur le banc des prévenus.

Un dur parmi les durs

Les enquêteurs, qui ont travaillé sur le cas de Khalid Zerkani, arrêté en février 2014, ont noté son extrême prudence. Ils pensent qu’il aurait pu suivre une formation dans une académie djihadiste, peut-être au Pakistan. Avant de s’établir en Belgique, il aurait transité par l’Espagne et les Pays-Bas, comme l'atteste sa maîtrise de l’espagnol et du néerlandais, supérieure à sa connaissance du français. Très prudent, il utilisait des techniques de contre-filature, il poussait les précautions jusqu’à faire détenir ses téléphones par des tiers, il parlait en langage codé et n’utilisait jamais les SMS.

Khalid Zerkani inspirait la crainte auprès des jeunes qu’il a parfois envoyés à la mort. "Je préfère aller en prison plutôt que dire que je le connais", avait ainsi dit une femme aux enquêteurs. Un jeune radicalisé, qui l’avait fréquenté pendant un an, avait dit qu’il n’osait pas le dénoncer, tant il lui faisait peur.

Son influence s’étendait à l’étranger. "A Alep, quand l’on disait que l’on venait de la part de Zerkani, on était moins méfiant", avait ainsi témoigné un combattant belge.

Un financier du djihad

Zerkani ne disposait d’aucun revenu ou allocation. L’enquête avait révélé qu’il avait convaincu de nombreuses personnes d’effectuer des vols à la tire ou de bagages pour lui, principalement dans les gares. "Voler les mécréants est permis par Allah", leur disait-il. Cet argent servait à financer les départs ou les djihadistes en Syrie.

Parmi ces personnes qui ont commis ces vols figure Reda Kriket, ce Franco-Algérien ayant vécu à Molenbeek qui avait été arrêté à Argenteuil moins d’une semaine après les attentats de Bruxelles. Les enquêteurs français sont convaincus, au regard de l’impressionnant arsenal qui avait été découvert, que Reda Kriket se préparait à une attaque d’envergure.

Khalid Zerkani peut aussi être relié à la cellule de Verviers, démantelée le 15 janvier 2015. Il a aussi influencé dans leur choix de partir pour la Syrie au moins deux des membres de cette cellule. Il avait fréquenté, avant leur départ pour la Syrie, Soufiane Amghar et Khalid Ben Larbi, les deux Molenbeekois tués à leur retour lors de l’assaut le 15 janvier 2015.