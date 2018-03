Bruggeman, le groupe qui possède notamment les marques de genièvre Peterman et Smeets, a annoncé vendredi le rachat de DBBS. DBBS, société implantée à Huy, produit les apéritifs "Zizi Coin Coin" et les bonbons et apéritifs "Couille de Singe".

Pour Bruggeman, qui se targue d’être "le leader incontesté sur le marché belge des genièvres", "la qualité et le goût exceptionnels de ces marques locales belges constituent un réel atout pour la gamme ‘local heroes’ ". Bruggeman, société gantoise, est une filiale du groupe français La Martiniquaise depuis 2009 et distribue notamment les marques Poliakov, Cruz et St.-James. Présente dans une centaine de pays, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros et compte quelque 2 000 collaborateurs.