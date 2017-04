Devant les grilles, le message peint en blanc sur le noir du cercueil de carton crie : "Whirlpool a tué 286 emplois à Amiens." Au-dessus de l’usine amiennoise, le ciel est noir de la fumée des pneus brûlés par les salariés de l’entreprise, qui fermera dans un an. Elle délocalisera sa production de sèche-linges en Pologne. Sous une tente, Patrick, Chantal et leurs collègues, en grève depuis lundi, partagent une bière et quelques chips. "Alors, il est où, Macron ? Il arrive ?" Il y a encore une demi-heure, un peu avant 14 heures ce mercredi, le candidat d’En marche à la présidentielle se trouvait à la Chambre de commerce d’Amiens, seul devant micros et caméras, après une rencontre avec les syndicats de Whirlpool. Mais le retour dans sa "ville de naissance", qui lui "est chère" et "qu’il connaît bien" est rude.

"Marine, je l’adore!"

...