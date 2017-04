"Le coup est passé si près”, soulignent des supporters déçus. Les Parisiens se sont rendus en rangs serrés aux bureaux de vote pour ce premier tour des élections présidentielles. Nombre d’entre eux ont ensuite profité des terrasses en cette belle journée. Entamée dans les bureaux de vote du quartier huppé d’un XVIe arrondissement acquis très largement à François Fillon, notre petit tour s’achevait dans un décor radicalement différent en fin d’après-midi, dans le Xe, dans la rue de Dunkerque bien connue des Belges quasi en face de la gare du Nord, non loin du domicile et du QG de campagne de Jean-Luc Mélenchon.

“L’avenir en commun”, le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon sous le bras, Awatif se présente comme la “mascotte” de son candidat. “Ses meetings ont accueilli le plus de monde, et j’espère que cela se traduira par la victoire. Je suis sa plus grande supportrice”. Le fait est que cette “chrétienne” est reconnue par nombre de supporters et de membres de la presse habitués aux meetings du tribun de gauche.

Les attentes sont fortes devant le Belushi’s, le bar rock et sports où les troupes très jeunes du candidat de la gauche radicale attendent le résultat. “Chapeau à Sophia Chirikou, la directrice de communication de Mélenchon pour lui avoir donné une image résolument moderne qui a plu à la nouvelle génération. Hologramme, chaîne youtube, c’est elle”, souligne un supporter d’un certain âge qui apprécie cette mobilisation de la jeunesse.