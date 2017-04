Vingt heures dix ce dimanche. Benoît Hamon vient de quitter l’estrade, poing levé, après avoir appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Un homme en pleurs fend la foule en hurlant. “Pas un seul mot guerrier… C’est ça Hamon. Il faut continuer, il faut de la solidarité”. “6,5 ! Il ne méritait pas ça… non !” Fustigeant tant la “trahison” de l’appareil du parti et de ses représentants au sein du gouvernement que le discours libéral d’Emmanuel Macron, le militant socialiste était très vite happé par les caméras de télévision venues filmer la “claque” attendue que l’électeur français vient d’administrer au candidat du Parti socialiste.

“Le changement ne sera pas là, murmurait un autre dépité non loin de là. A la place de la France désirable, on aura la France indésirable…” Bien sûr les larmes étaient de mise. “Je suis triste car c’était le candidat qui me correspondait presque totalement mais soulagée en même temps que ce ne soit pas Le Pen – Fillon au deuxième tour”, témoignait Nathalie, Parisienne d’une cinquantaine d’années.

L’amertume était évidemment palpable à la Maison de la Mutualité, dans le Ve arrondissement de Paris, où les troupes militantes, très jeunes, du candidat de l’allocation universelle, s’étaient donné rendez-vous. L’issue de cette soirée électorale ne faisait guère de doute pour le candidat sorti vainqueur de la primaire de la gauche. “Moi, j’ai trouvé que Benoît Hamon a fait une bonne campagne, même si elle a été difficile au début avec l’accrochage des verts et la percée de Jean-Luc Mélenchon. Cette campagne a surtout été sabordée par le PS et ces innombrables couteaux plantés dans le dos de Benoît Hamon, ce qui a créé une confusion chez l’électeur qui a pu croire que Macron était le candidat de Hollande”, témoigne Emeline, fonctionnaire de 29 ans.