Une petite heure avant que soient dévoilés les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, ce n'était pas l'affluence des grands jours devant le QG de campagne du candidat des Républicains, François Fillon. Certains voulaient encore y croire, comme Martin et Amos, la petite vingtaine. ''Mais bien sûr. On y croit depuis le début, c'est le seul qui a un vrai programme''. A leurs côtés, une dame d'un âge respectable s'emporte contre les ''journaux belges qui donnent les mauvais sondages''. Et d'ajouter : ''J'ai la rage, on s'est acharné sur lui, alors qu'il n'a rien fait d'illégal. Tout ça pour favoriser Macron, fabriqué par les socialistes et la presse. Ce sont les médias, les BFM, les Pujadas, qui ont fait l'élection''.

L'impression qui domine est néanmoins celle d'une certaine résignation. Nombreux sont les partisans de François Fillon qui pressentent, depuis plusieurs semaines, que leur favori ne passera pas l'écueil du premier tour.

Une déception mâtinée de résignation

