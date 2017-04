Le sketch, vieux de trente ans, de l’humoriste défunt Coluche défile sur l’écran géant installé au Parc des expositions du Bourget. "Attendez que la gauche passe en 2012, vous allez voir !" Cris d’enthousiasme. Il est 14h30. La salle est noire de monde. Yannick Noah entre en scène. "Puisqu’il faut changer les choses, aux armes citoyens", chantent près de 25 000 militants socialistes, réunis pour acclamer leur candidat. Quelques minutes avant le cœur du spectacle, le public est chauffé à blanc, à coups de références au dernier président socialiste, François Mitterrand, et au prix Nobel de la paix Nelson Mandela. Celui que tout le monde attendait fait son apparition. Costume sobre, cravate noire, sourire aux lèvres et démarche assurée, il déambule, telle une rock star, serrant une main par-ci, lançant un sourire par là. Avant de monter sur l’estrade pour raviver le "rêve français". "Le changement, c’est maintenant. La justice, c’est maintenant. La République, c’est maintenant. Dans trois mois, nous ferons gagner la gauche", lance alors François Hollande, ce 22 janvier 2012. Comme s’il savait déjà que, ce soir-là, il venait de tourner la page Sarkozy.

"La gauche enfin"

Personne ne l’a vu venir, ce quinquagénaire rond, à l’allure pataude, étranger des fonctions ministérielles, connu plutôt pour arbitrer les querelles du Parti socialiste qu’il a dirigé pendant 11 ans. "Hollande, président de la République ? On rêve", ironisait même, en mai 2011, l’ancien ministre Laurent Fabius. Qui aurait cru alors qu’il remporterait la primaire socialiste ? Que Nicolas Sarkozy assisterait ensuite, impuissant et muet, à la litanie du "Moi, président de la République" qui scellera sa défaite ? Que celui qu’on surnomme "Flamby" ou "fraise des bois" s’imposerait face à "l’omni-président" le 6 mai 2012 ? Certes, François Hollande "est doublement vainqueur par défaut, puisqu’il a bénéficié d’abord de la chute de Dominique Strauss-Kahn et ensuite du rejet de la droite", comme le rappelle le politologue Eddy Fougier. Mais le natif de Rouen avait aussi compris depuis longtemps, et mieux que tout autre, ce à quoi les Français aspiraient : la normalité. Cela tombait bien, c’est ce qu’il avait de mieux à offrir, lui qu’on taxait de ne pas avoir l’étoffe présidentielle.

Le discours du Bourget a touché au cœur un pays avide de sens, fatigué par la crise économique, las de la droite au pouvoir, indigné par le bling-bling présidentiel et les dérives des "éléphants" de la politique. Trente et un ans après le triomphe de François Mitterrand, la France avait surtout besoin d’un nouveau "Tonton". Et les socialistes, d’un nouveau souffle. "La gauche de nouveau, la gauche enfin, la gauche dans la joie", écrivait, avec émotion, le journaliste Laurent Joffrin dans le "Nouvel Obs", le lendemain de la victoire de François Hollande.

L’heure était venue de desserrer l’étau de la rigueur, relancer la croissance, combattre le chômage, redistribuer les richesses, donner plus de voix aux syndicats, réduire les inégalités de destin entre les Français, lutter contre les discriminations, investir dans l’éducation, rapprocher la politique du peuple, faire de la France "la nation de l’excellence environnementale", raviver le couple franco-allemand, rompre avec la Françafrique, retirer les troupes françaises d’Afghanistan, etc., etc.