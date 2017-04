Lors de son passage sur l'émission "Elysée 2017", diffusée sur la chaîne française TF1, la candidate du FN a eu quelques difficultés à répondre aux questions des journalistes.





Deux jours après sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle française, Marine Le Pen s'est faite interroger sur un point de son programme qui évoque "l'explosion des prix" depuis l'arrivée de la monnaie européenne qui "appauvrit la France".





"Tous les chiffres de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) et d'Eurostat, disent le contraire, affirme un des journalistes. Depuis 2002, date de la mise en place de l'euro, les salaires ont augmenté en France plus vite que les prix, que répondez-vous à cet argument qu'aucun économiste ne conteste?" interroge le journaliste.



La candidate, dans un premier temps, ne veut pas répondre à la question. Face à cette contradiction, elle dévie sur la question de l'immigration et réplique "je vais d'abord répondre sur ce que je veux."

Les deux journalistes insistent alors.

"Tous les Français ont constaté l'explosion des prix au moment du passage à l'euro" affirme la candidate à la présidentielle française. "Ce ne sont pas ce que les chiffres disent" insiste la journaliste présente également sur le plateau. " Et ben, les chiffres, madame, mentent" répond sans autre argument la candidate du FN.





Marine Le Pen décide de clôturer ce chapitre, en appelant à témoin " tous ceux qui ont bien vu le passage de l'euro et le prix de la consommation courante exploser".