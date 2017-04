France 2017 Une douzaine de militantes Femens protestant contre la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, ont été arrêtées par les forces de l'ordre ce dimanche matin. Elles manifestaient à proximité du bureau de vote d'Hénin-Beaumont, où la représentante du Front National a voté.

Les militantes, à moitié dénudées, portant des masques et sur le torse l'inscription "Team Marine", ont été interpellées par la police à proximité du bureau de vote dans lequel était attendue Marie Le Pen, selon L'Express. Une militante Femen avait déjà mené une action en février durant un meeting de la candidate du FN.

Un photographe de l'agence Hans Lucas, Jacob Khrist, a également été neutralisé par des forces de l'ordre présents sur place. Les raisons ne sont pour l'instant pas encore connues. L'agence a déclaré sur son compte Facebook qu'aucun contact n'avait encore pu être fait avec leur photo-reporter. "Au commissariat de Lens, c'est le black-out complet".





