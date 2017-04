A l'aube du second tour de la présidentielle française qui a vu la candidate FN battre la gauche et la droite, Marianne a interviewé la seule autre personne à avoir réussi à qualifier ce parti pour le second tour d'une présidentielle : Jean-Marie Le Pen. Il revient notamment sur la manière dont il a vécu la victoire de sa fille et en profite pour étriller Mélenchon qu'il soupçonne de l'avoir copié.





Jean-Marie Le Pen déçu du résultat de sa fille

Jean-Marie Le Pen avait invité quelques amis dans sa villa de Montretout pour regarder ensemble les résultats du premier tour. Pour lui, la victoire de sa fille ne faisait aucun doute. "C'était attendu, je n'étais donc pas particulièrement ému", avoue-t-il. Il aurait cependant envoyé un SMS à sa fille pour la féliciter mais celle-ci n'aurait pas pris la peine de lui répondre. Quoiqu'il en soit, la victoire du FN était tellement prévisible pour lui qu'il a été "déçu du résultat". "J'espérais mieux, mais je pense qu'un certain nombre d'électeurs frontistes ont voté pour Fillon pour éliminer Macron dès le premier tour", soupçonne-t-il. Force est de constater que si tel était le cas leur mission a échoué puisque le candidat d'En Marche! est non seulement arrivé en tête du premier tour mais est favori pour le second.

"Si Marine devient présidente, nous serons peut-être invités à l'Elysée"

Pour le patriarche des Le Pen, la candidate a encore toutes ses chances. "Compte tenu du rôle que jouent les médias dans la relation directe entre le candidat et les électeurs, l’opinion des intermédiaires a beaucoup moins d’importance. Je pense qu’il n’y a pas 5% des militants de la CGT qui attendent le mot d’ordre du syndicat pour voter. Macron, avec tous les soutiens qu'il a, il va finir par couler". Il a, en tout cas, formulé à haute voix le souhait d'être invité à l'Elysée si sa fille remportait l'élection mais il ne semble pas y croire depuis qu'il a été viré du parti frontiste après avoir tenu d'autres propos polémiques.

Quand Trump inspire le père Le Pen

Si Marine Le Pen semble avoir réussi le pari de "dédiaboliser" le FN aux yeux des électeurs en rompant ainsi avec la ligne de son père, Jean-Marie Le Pen ne peut s'empêcher d'expliquer comment, lui, aurait abordé la campagne. "Si j'avais été candidat, j'aurais fait une campagne à la Trump, plus dynamique, plus combative contre le système, dont Macron est évidemment le parangon. A la fin de la campagne, Marine s'est placée dans la ligne historique du FN en dénonçant l'immigration massive, l'insécurité, le chômage, etc."

Pourquoi Mélenchon "a du talent"

Une autre personnalité politique attire son attention. En effet, il s'était fait remarquer dans les milieux d'extrême droite en déclarant que Jean-Luc Mélenchon avait du talent. Il tient aujourd'hui à s'expliquer et, selon lui, si l'homme politique est doué, c'est parce qu'il le copie. "Il a un talent d'orateur c'est évident. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il m'a copié mais... je rappelle que cette manière de parler sur une tribune en la parcourant, je le fais depuis trente ans. Ce qu'il a amené, ce sont des assistances auxquelles il s'est adressé d'une manière qui n'est pas banale".