A l’instar de celle des Etats-Unis, la campagne présidentielle française a fait rage sur les réseaux sociaux, tournant parfois à la foire d’empoigne virtuelle.

Le principe est acquis depuis la présidentielle de 2007, quand Ségolène Royale, alors pionnière en la matière, s’appuya sur la "Netscouade" de Benoît Thieulin, version numérique des colleurs d’affiches électorales.

Le principe est désormais acquis. Chaque candidat a sa "netscouade". Celle de Macron a, par exemple, mobilisé ses militants via la plateforme Telegram, les incitants à "liker" des publications favorables au candidat, afin de faire remonter celles-ci dans les fils d’informations des réseaux sociaux, dont les algorithmes privilégient les contenus les plus partagés.

Riposte-party

Mais l’activisme numérique est aussi devenu plus agressif depuis la campagne de 2012 : à l’époque, déjà, les deux camps organisèrent des "ripostes party", durant lesquelles les e-militants de Sarkozy et Hollande s’affrontaient à coup de hashtags ou se livrant - déjà - à du fact-checking en direct durant les meetings du concurrent.

La technique est désormais rodée. Lors du premier débat de la primaire de la droite, les Sarkozystes constatèrent la faiblesse numérique de leur champion et appelèrent les militants à l’aide sur Twitter. Les pro-Juppé les raillèrent aussitôt.

Durant le second débat, entre François Fillon et Alain Juppé, les mélenchonistes jouèrent les trouble-fête, inondant les réseaux sociaux de réactions, graphiques, détournements et contre-arguments. Ils furent encore les plus actifs durant le débat télévisé entre les candidats des différents partis, même si, en terme de mentions, c’est François Fillon qui arriva en tête avec 34 % de tweets le citant - mais pas toujours positivement.

Hijacking de hashtag et trolling

La présente campagne a donné lieu à de véritables batailles rangées numériques, comme fin février, quand les militants de François Fillon ont lancé une offensive avec le hashtag #StopMacron. Les militants de ce dernier ont réagi avec un hijacking de hashtag, technique qui consiste à retourner contre lui le hashtag d’un concurrent. La bagarre a fini en scène de ménage à trois lorsque les lepénistes s’y sont ajoutés.

Ce type de cybermilitantisme dérive parfois vers le trolling, qui consiste à cibler et polluer la messagerie ou le compte d’un utilisateur. Pour avoir critiqué Mélenchon, le dessinateur Joann Sfar fut victime d’une attaque en règle de certains Insoumis, coordonnée à partir de la plate-forme Discord.

L’innovation de la campagne fut l’application Fillon2017, lancée mi-février pour sauver la campagne du candidat mis en difficulté par le Penelopegate. Une fois l’application téléchargée, le militant reçoit des messages prêts à être partagés sur les réseaux sociaux. Chaque nouveau contenu disponible est signalé par une notification.

De manière similaire, le site MélenShack a compilé divers visuels pro-Mélenchon prêts à l’emploi à destination des réseaux sociaux. Et sur un mode plus ludique, le candidat de la France insoumise est aussi le héros d’un jeu en ligne, Fiscal Kombat, où il bastonne tous les indélicats de l’oligarchie financière.













PREMIER TOUR sur LaLibre.be

Résultats avant 20h ce dimanche & édition spéciale

LaLibre.be vous proposera une soirée électorale exceptionnelle ce dimanche soir.

LIVE. Qui seront les deux candidats à atteindre le deuxième tour ? Telle est la question que la France, l’Europe et le monde se posent depuis plusieurs semaines. Toute notre rédaction est mobilisée pour cette présidentielle à rebondissements, d’autant que notre site d’information n’est pas soumis aux règles électorales en vigueur sur le territoire français. Dès lors, LaLibre.be n’attendra pas 20H pour vous dévoiler les sondages sortie des urnes ainsi que les projections de résultats. Nous serons donc en mesure de vous présenter les premiers chiffres crédibles et recoupés avant les médias français. Tout au long du week-end, notre couverture rédactionnelle en direct vous permettra de ne rien manquer du plus gros évènement politique de l’année.

EDITION SPECIALE. A 23h30 sur LaLibre.be, notre journal présentera à ses abonnés son édition spéciale en version numérique (PDF), qui comprendra nos analyses, reportages dans les QG parisiens et l’édito du journal.