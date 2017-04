Elles viennent d'être présentées! Les affiches officielles d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour ont un point commun, la couleur bleue domine. Emmanuel Macron a opté pour un gros plan sur son visage, ce qui contraste fortement avec son affiche du premier tour, où il était debout en rue. Son slogan "Ensemble, la France !" rappelle celui de Jacques Chirac en 2002, "La France en grand, la France ensemble". Nicolas Sarkozy avait également opté pour un slogan proche en 2007: "Ensemble tout devient possible".

De son côté, Marine Le Pen a mis une veste bleue marine et pose - assise - dans un bureau qui fait penser à une bibliothèque de juriste. Son slogan, c'est "Choisir la France" en référence à son combat qu'elle estime menée contre la "mondialisation" que représenterait son adversaire.