Tous les candidats à l'élection présidentielle française ont glissé leur bulletin dans l'urne. Jean-Luc Mélenchon a été le dernier des 11 prétendants à l'Elysée à accomplir son devoir de citoyen, vers 12h15. Le président François Hollande avait lui voté peu après 10h00 à Tulle (Corrèze), tandis que son prédécesseur Nicolas Sarkozy a fait de même vers 11h30 à Paris (XVIe). Le taux de participation à midi était de 28,54%, soit un petit peu plus qu'en 2012 (28,29%), a annoncé le ministère de l'Intérieur. Nicolas Dupont-Aignan (Debout La France) a ouvert le bal des candidats, à Yerres (Essonne), peu avant 9h00. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) a été la suivante, à Pantin (Seine-Saint-Denis).

Benoit Hamon (Parti Socialiste) à Trappes (Yvelines), Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste) à Bordeaux (Gironde), Emmanuel Macron (En Marche) au Touquet (Pas-de-Calais), François Asselineau (Union populaire républicaine) à Paris (XIe), Marine Le Pen (Front National) à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) à Paris (XXe), Jean Lassalle (Résistons!) à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), François Fillon (Les Républicains) à Paris (VIIe) et Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) à Paris (Xe) sont désormais tous passés par l'isoloir.

Pénélope Fillon, dont l'emploi présumé fictif a été au cœur du scandale qui a émaillé la campagne de son mari, avait voté dès l'ouverture du bureau de Solesnes (Sarthe), en compagnie de ses deux fils.

Les finalistes malheureux des primaires de gauche et de droite, Manuel Valls et Alain Juppé, ont respectivement voté à Evry (Essonne) et Caudéran (Gironde).

De longues files ont par ailleurs été signalées devant plusieurs bureaux de l'étranger, notamment à Montréal, Tokyo, Berlin, Londres ou encore Sao Paulo.

A Brussels Expo, le bureau de vote est ouvert depuis 8h00 et le restera jusqu'à 19h00. La sécurité a été renforcée après les récents événements des Champs-Elysées. Quelque 91.500 électeurs potentiels vivent en Belgique, dont 46.000 à Bruxelles. Un autre bureau a été installé au consulat-général, boulevard du Régent.













