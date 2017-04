Sifflets, slogans hostiles, échanges à bâtons rompus: le candidat à la présidentielle française Emmanuel Macron a vécu l'épreuve du feu dans une usine en péril du nord du pays, où sa rivale d'extrême droite Marine Le Pen avait fait une visite surprise dans la matinée.

Ce chassé-croisé a fait monter d'un cran l'intensité de la campagne. Face à une Marine Le Pen très offensive depuis sa qualification au second tour dimanche, M. Macron, très discret en début de semaine, est entré dans l'arène mercredi, après des critiques sur son attitude de quasi-vainqueur.

"Nous pouvons être fiers" des résultats du premier tour mais "avec gravité (...) car tout dépend de notre capacité à gagner largement" au second tour le 7 mai, a reconnu M. Macron lors de son premier meeting de l'entre-deux-tours à Arras dans la soirée, décochant à son tour flèche sur flèche contre le projet de son adversaire et ses "mensonges".

Largement axé sur "les fractures" en France, son discours, très combatif, a étrillé Mme Le Pen, qui "se prétend du peuple mais est une héritière qui est née dans un château", tout en appelant à "respecter la colère" de certains Français et à "convaincre" pour "reconstruire l'unité" et "construire".





"Mme Le Pen et ses amis seront réfugiés au château de Montretout, et ce sont vous et vos enfants qui iront la faire, la même guerre, qui en a fait tomber tant et tant", a-t-il mis en garde. "Alors ne cédons pas à cela, alors ils ne passeront pas! Je n'en veux pas. Nous, nous sommes debout, nous sommes en marche. Moi je veux autre chose pour mon pays, pas ça, pas ça, pas ça"

Emmanuel Macron est donné vainqueur le 7 mai par tous les sondages publiés depuis dimanche soir avec de 62% à 64% d'intentions de vote, mais il a déjà reconnu que "rien n'était gagné".

S'il a recueilli des ralliements de tous bords pour "faire barrage" à l'extrême droite, le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon (19,58% des suffrages au premier tour) a fait savoir qu'il ne révélerait pas la nature de son vote, quel que soit le résultat de la consultation engagée auprès de ses militants.