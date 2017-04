Emmanuel Macron : "On tourne aujourd'hui une page de la politique française", a-t-il déclaré à l'AFP.

"Nous assistons à l'effondrement mérité de partis qui ont gouverné le pays depuis 30 ans et qui nous ont fait tant de mal", a déclaré Nicolas Dupont-Aignan, qui a rassemblé 4,9% des votes, dans un discours .

François Hollande ne donnera pas son choix ce dimanche et ne fera pas de déclaration ce soir. Il a cependant appelé Macron pour le féliciter.

"Comme au 1er tour je voterai @EmmanuelMacron le 7 mai.Chacun doit mesurer la gravité du moment et tout faire pour rassembler.Pour la France." a tweeté l'ancien Premier ministre français Manuel Valls.

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, "félicite" Macron et "lui souhaite le meilleur pour le second tour".

"Félicitations à Emmanuel Macron à qui je donne ma déclaration d’appui pour un projet européen optimiste et tourné vers l’avenir." réagit Charles Michel sur Twitter.

"J'invite tous les démocrates français à voter contre l'extrême droite de Marine Le Pen et en faveur d'Emmanuel Macron", a tweeté Elio Di Rupo. "Il en va de l'avenir de la France et de l'Europe, et donc de notre avenir aussi."