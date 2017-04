Merci à tous."

"Macron président, Macron président", scande la foule, en guise de réponse immédiate. Au pupitre du palais 5 du parc des Expositions Porte de Versailles à Paris, Emmanuel Macron se tait quelques secondes. Il savoure, semblant presque sous le choc. Il est un peu plus de 22 heures, et le candidat de 39 ans vient de faire son entrée, devant une forêt de téléphones portables et de drapeaux, à la soirée rassemblant les militants d’En Marche, après cette journée historique qui vient de le voir arriver en tête du premier tour de la présidentielle française.

"C’est une joie grave, lucide qui m’habite", dit-il. Face à ce Macron très sobre, la foule, elle, laisse franchement éclater sa joie. Même les gardes de la sécurité dansent… Et dès 19 heures 30, les "on a gagné, on a gagné" résonnaient déjà dans la foule. Les informations glanées sur les smartphones branchés sur les médias belges - La Libre Belgique en tête - font déjà espérer. Mais lorsque les résultats s’affichent à 20 heures, c’est le délire. Des adolescentes s’étreignent, un jeune homme en costume écrase une larme. Une jeune fille hurle : "Vive la France, vive l’Europe". Une autre semble ne pas en revenir : "Si vous saviez tout ce qu’on a travaillé…"

