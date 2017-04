France 2017 Les expatriés ont commencé à voter ce samedi pour le premier tour des élections présidentielles françaises.

Afin de lister les politiciens qui se présentent à cette élection, les affiches de tous les candidats sont placardées sur les mûrs des bureaux de vote. Toutes les affiches? Sauf une. L'affiche de Marine Le Pen est affichée nulle part dans les bureaux de vote situés en dehors de la France. Selon un journaliste de BFMTV, il semblerait que l'affiche de la présidente du FN ne soit pas conforme, les dimensions demandées ne seraient pas respectées.





















