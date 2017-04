Après l’échec cinglant de dimanche, les couteaux étaient déjà sortis pour déloger François Fillon de sa place de leader de la droite. Dès dimanche soir, Georges Fenech, député sarkozyste du Rhône, et ennemi intime du Sarthois, avait sorti l’artillerie lourde. Dans un communiqué, il avait exprimé "son immense amertume de n’avoir pu convaincre les dirigeants des Républicains de retirer, quand il était encore temps, leur confiance, à un candidat gravement empêché par une procédure judiciaire en cours". Avant de déplorer "l’obstination de François Fillon".

Mais point n’a été besoin d’aller au clash. Lundi après-midi, le député de Paris a rapidement rendu les armes, lors d’une courte allocution devant le bureau politique du parti. "Je n’ai plus la légitimité" pour mener le "combat" des législatives, a-t-il reconnu. Avant de poursuivre : "Je redeviendrai un militant de cœur. J’ai passé mon existence à me battre pour une certaine idée de la France. Cette idée qui a inspiré mon existence et l’a consumée aussi, m’animera toujours."