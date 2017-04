France 2017 L'engagement était ferme de la part des instituts de sondage français : il n'y aurait pas de projections de résultats réalisées ce dimanche. La commission des sondages expliquait même vendredi qu'elle avait obtenu des 9 principaux instituts de sondages qu'aucun d'entre eux ne réaliserait de sondage "sortie des urnes" ce dimanche.

Pourtant, en ce jour d'élection, c'est bien l'inverse qui s'est produit. Plusieurs médias belges (RTBF, La Libre et L'Echo) mais aussi suisses (20 Minutes et La Tribune de Genève) ont eu accès à des sondages sortie des urnes réalisés par certains de ces 9 instituts. Etant donné la promesse faite la veille auprès de la commission des sondages, une règle devait être strictement respectée par ces médias: l'anonymat de ces instituts. C'est la raison pour laquelle les médias qui ont relayé les premiers sondages n'ont pas mentionné la fiche technique des enquêtes en question ; ce qui a soulevé certaines critiques sur les réseaux sociaux.



C'est donc dans ces conditions que la RTBF a pu publier une première estimation plaçant Macron en tête en milieu d'après-midi. Sur cette base et en recoupant de son côté auprès d'instituts de sondages, LaLibre.be annonçait également vers 15h30 que Macron était assuré de terminer en tête et, à 18h43, le site dévoilait les noms des deux finalistes. Vers 19h, plusieurs médias annonçaient une victoire de Macron et un duel Fillon/Le Pen pour la deuxième place autour de 21%. Finalement, les deux candidats étaient séparés de 1,6 point (Le Pen à 21,5%, Fillon à 19,9%). Dès 19h40, LaLibre.be a dévoilé les premières projections sur base de dépouillements de votes réels et a ainsi confirmé que la candidate du FN avait remporté son combat face au représentant des Républicains.



Interdiction de publication en France



Pendant ce temps, d'autres médias, principalement français, ne publiaient pas ces sondages sortie des urnes. La raison : cela leur est interdit par la loi française sous peine d'amende lourde. La loi étant française, elle ne s'applique donc pas en Suisse ou en Belgique. Ensuite, deux hypothèses existent. Soit les médias français n'ont effectivement pas reçu ces sondages, soit ils les ont reçus et les ont tus, conformément à la loi. Pour autant, certains médias n'hésitaient pas à qualifier de fantaisistes, et parfois avec virulence, les projections diffusées dimanche en fin d'après-midi. Il s'agit du même discours que celui tenu par la commission des sondages. "Toute référence, le jour du scrutin, à de tels sondages ne pourra être que le fruit de rumeurs ou de manipulations et partant qu’aucun crédit ne devra leur être accordé."

Alors que les résultats tombaient et se confirmaient entre médias qui avaient accès à ces sondages, la commission des sondages a envoyé un rappel à l'ordre aux rédactions. Elle a expliqué qu'elle avait "obtenu des huit principaux instituts de sondages français (BVA, Elabe, Harris interactive, Kantar-TNS-Sofres, IFOP, Ipsos, Odoxa, OpinionWay) l'assurance qu'ils n'étaient pas les auteurs d'études ayant conduit à établir les données chiffrées publiées". Or, nous pouvons affirmer que toutes les enquêtes publiées depuis vendredi ainsi que tous les résultats publiés dans la journée de dimanche provenaient bien d'instituts dont la réputation ne peut être remise en question.

Attaquée sur les réseaux sociaux, la RTBF se défendait via son directeur de l'information Jean-Pierre Jacqmin."Notre information est fiable. Ce ne sont pas des attrape-nigauds qui ont été balancés et que nous reprendrions comme cela. Il y a plusieurs instituts de sondage. Il y a des estimations, des enquêtes de sortie des urnes, des enquêtes sur internet qui nous donnent ces éléments."

Même son de cloche du côté de LaLibre.be. Dorian de Meeûs, rédacteur en chef, ajoute ce lundi : "Il est évident que nous avons publié uniquement des chiffres fiables et recoupés. Nous ne publions pas des enquêtes d'après leurs résultats, mais selon la rigueur et la fiabilité de l'institut qui les produit. Législation française ou pas, c'est notre ligne éditoriale qui prévaut. Dans la journée de dimanche, nous avons pu annoncer en primeur le duel Macron-Le Pen, car notre source nous avait assuré que Le Pen ne pourrait plus être rattrapée par Fillon ou Mélenchon."

Tout comme la Tribune de Genève en Suisse, la RTBF et LaLibre.be estimaient qu'il n'y avait aucune raison de ne pas publier des sondages et projections dont la fiabilité était prouvée, et ce, même s'il leur était impossible de dévoiler l'identité de l'institut concerné.