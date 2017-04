Malgré son omniprésence sur le devant de la scène politique - et sur la scène médiatique -, malgré les nombreuses révélations sur sa vie privée et notamment sur sa femme, Brigitte Trogneux, que sait-on vraiment du candidat à la présidentielle 2017 ? Qui est Emmanuel Macron ? Quel est son parcours ?

Grand favori de la campagne, le leader d’En Marche n’a été découvert par la majorité des Français qu’à partir de l’été 2014, lorsque François Hollande l’a nommé ministre de l’Economie.

Le natif d’Amiens, aujourd’hui âgé de 39 ans, a gravi quatre à quatre les marches du succès. Au point de se retrouver aujourd’hui aux portes du palais de l’Elysée. Quel chemin parcouru pour le jeune inspecteur des Finances, brillant et séducteur.

Le protégé de Jacques Attali

C’est Jacques Attali qui, le premier, le remarque et en fait son protégé. En 2007, il l’enrôle au sein de la commission pour la libération de la croissance (la fameuse "commission Attali"), installée par Nicolas Sarkozy.

Après un passage par la banque d’affaires - il travaille chez Rothschild et Compagnie entre 2008 et 2012 -, celui qui fut membre du PS entre 2006 et 2009 revient à la politique par le biais du hollandisme.