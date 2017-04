LaLibre.be remercie ses internautes pour leur fidélité et leur confiance.





Certains sites internet belges d'information ont connu une affluence record ce dimanche soir à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle française. Le site de La Libre Belgique a enregistré 1.200.000 visiteurs uniques, avec des pics à 82.000 visiteurs en même temps. La RTBF a accueilli près de 1.800.000 visiteurs uniques et Le Soir 800.000 visiteurs uniques.

Ces sites belges, tout comme les sites suisses, profitent de la loi française interdisant aux médias de l'Hexagone de diffuser des résultats ou des estimations avant 20h. De nombreux Français consultent dès lors les sites des pays limitrophes pour s'informer des tendances.

LaLibre.be a réalisé "un résultat historique, jamais vu", se félicite Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de LaLibre.be. Pas moins d'1.200.713 visiteurs uniques y ont été recensés dimanche, pour 4.3 millions de pages vues. Le responsable du site ajoute: "nous avons immédiatement pu recouper le premier sondage 'sortie des urnes' publié par la RTBF. Ensuite, nous étions les premiers, dès 18h43, à annoncer le duel final entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Enfin, dès 19h40, nous étions en mesure de dévoiler les premières projections précises à partir de résultats réels."

La RTBF se félicite également de résultats "plus que positifs". RTBF.be a enregistré 1.774.329 visiteurs uniques et 9.104.944 pages consultées dimanche. Auvio, la plateforme de streaming du service public, a été suivie par 575.439 visiteurs uniques.

Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir, se dit également satisfait des résultats de dimanche soir. LeSoir.be a été visité par 803.330 internautes uniques, alors que le média est consulté par 300.000 personnes en moyenne. "Notre plateforme payante, LeSoir+, a accueilli 157.000 visiteurs, ce qui est de bon augure à long terme", confie M. Berti.

Les sites de Sudpresse (496.816 visiteurs uniques), de La Dernière Heure (370.553), de RTL Info (361.106), de L'Avenir (166.720) et de 7sur7 (161.454) ont également réalisé de belles performances.

Il est à noter que, contrairement à 2012, les sites belges n'ont pas rencontré de gros problèmes techniques pendant la journée et la soirée de dimanche.

Les différents responsables de sites interrogés se refusent à formuler un pronostic pour le second tour de la présidentielle, qui se tiendra le 7 mai. "L'attente et l'incertitude étaient énormes hier", fait remarquer Christophe Berti. "Il ne reste plus que deux candidats désormais et l'affluence peut dépendre de bon nombre d'éléments, même de la météo."