Le résultat des élections en France, et singulièrement du candidat du PS français, doit inciter les socialistes belges à approfondir encore la ligne qu'ils ont choisie et à être pédagogiques, estime le président du PS, Elio Di Rupo. Le président des socialistes francophones se garde de rapprocher la situation en France et en Belgique. Des points de comparaison existent pourtant, notamment l'ascension à gauche de partis ou de figures hors des rangs socialistes, à l'image de la "France insoumise" et de Jean-Luc Mélenchon ou du PTB et de Raoul Hedebouw.

"Nous devons conforter notre ligne, nous devons être pédagogiques. Le PTB hurle et s'indigne mais n'offre aucune solution. Le PS s'indigne mais offre des solutions concrètes aux citoyens. Vaut-il mieux un parti, avec ses imperfections, qui offre des solutions qu'un parti qui n'en offre aucune?", a demandé M. Di Rupo, interrogé par l'agence Belga.

"Il suffit de regarder le bilan du gouvernement précédent", a ajouté l'ex-premier ministre en insistant sur le taux de croissance ou d'augmentation des revenus des citoyens à l'époque.

Les socialistes francophones font face à la tempête Publifin, qui les a amenés vendredi passé à exclure l'un de leurs mandataires. "Les citoyens s'indignent et ils ont raison de s'indigner. A nous de travailler, à expliquer et à reprendre le flambeau avec des propositions concrètes et positives".

M. Di Rupo explique par trois raisons la débâcle de Benoît Hamon. Les divisions internes ont miné le PS français, selon lui. "C'est une règle d'or en politique: les familles doivent être unies. Dès qu'elles sont désunies, c'est la défaite au bout des élections". Le président du PS juge également que Benoît Hamon avait un "très bon programme". "Mais il n'a pas su créer un enthousiasme comme l'a fait M. Mélenchon". L'effet des sondages est aussi pointé du doigt. "Dès que M. Mélenchon a eu des espérances de voix supérieures à celle de M. Hamon, il y a eu un phénomène de vote utile dans le peuple de gauche. Je rencontre beaucoup de Français à Mons et parmi les gens de gauche, ils sont nombreux à avoir dit: Mélenchon a plus de chances, votons Mélenchon".

Au mois de mars, les travaillistes néerlandais se sont effondrés aux élections législatives. Dimanche, c'était au tour des socialistes français. M. Di Rupo se refuse toutefois à y voir un phénomène à l'échelle de l'Europe, invoquant l'exemple du Portugal, de la Suède ou de l'Allemagne. "Aux Pays Bas, il y a eu cette erreur: ils ont voulu faire du socialisme libéral. Il n'y a pas pire politique que celle-là. On doit présenter des alternatives aux politiques libérales".

Une implosion du PS français aurait des conséquences sérieuses pour le Parti Socialiste Européen (PSE). "J'espère que le PS français trouvera l'équilibre, l'apaisement et l'unité. Par cette unité, ils se reconstruiront", a-t-il dit, précisant qu'il "ferait le maximum au sein du PSE".





Le Parti socialiste européen plaide pour une mobilisation contre l'extrême droite

Le Parti socialiste européen (PSE) appelle lundi les électeurs français à se mobiliser contre le projet dangereux et source de divisions de la candidate Marine Le Pen. "Lors du second tour, je crois que les électeurs à travers le spectre politique s'uniront pour voter contre l'extrême-droite. Un vote contre Le Pen est un vote pour la France et pour l'Europe", affirme le président du PSE, Sergei Stanishev. Ce dernier souligne également que les résultats du candidat du Parti socialiste français Benoît Hamon "ne reflètent malheureusement pas la campagne inclusive qu'il a menée, ni le programme équitable, durable et axé sur l'avenir qu'il a mis en avant".

Le PSE soutient Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle le 7 mai, précise-t-il dans son communiqué.