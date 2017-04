L’édition spéciale du service public se classe non loin derrière de RTL-TVI.

Si les résultats de ce premier tour des présidentielles françaises n’ont surpris personne, les audiences belges ont quelque peu étonné. En effet, alors que la RTBF, qui a mis les petits plats dans les grands en envoyant son présentateur vedette du JT, François de Brigode, à Paris pour une édition spéciale élections, ne termine qu’en deuxième position du classement des audiences de dimanche soir avec 435.908 téléspectateurs.

C’est la maison d’en face, RTL-TVI, qui rafle la première place avec 487.131 téléspectateurs pour l’édition spéciale du RTL Info pour laquelle plusieurs journalistes, dont Christophe Giltay, ont été envoyés dans les quartiers généraux des différents candidats. Une petite différence de 50.000 téléspectateurs qui confirme la place de la chaîne privée en tête de l’information quotidienne.

Nombreux sont également les Belges qui ont suivi ce premier tour sur une chaîne française, dès le début de soirée ou à la suite des éditions spéciales belges. Ici aussi, la chaîne privée TF1 a rassemblé plus de fidèles : 174.667 contre 165.175 pour France 2, qui a tenu l’antenne jusque minuit et plus.

En France

Chez nos voisins français, les audiences étaient également au coude à coude avec 5.727.000 téléspectateurs pour Élections présidentielles, édition spéciale présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau sur TF1 et 5.560.000 téléspectateurs pour Présidentielles 2017, édition spéciale présentée par David Pujadas, Léa Salamé et Laurent Delahousse sur France 2.

En Belgique comme en France, les chaînes privées sont donc restées leaders de l’info ce dimanche soir.