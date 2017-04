Et si les recherches par mots-clés de Google étaient révélateur de l'attitude qu'auront les électeurs français dans les urnes dimanche ?

A quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, le nombre de recherches associées aux candidats, mesuré via Google Trends (outil qui permet justement de connaître les recherches les plus usitées à un moment donné) donne un résultat plutôt surprenant puisque ce sont Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui semblent le plus titiller les doigts des internautes français.

Derrière ce duo, on retrouve François Fillon, qui leur colle aux basques. Marine Le Pen n'arrive qu'en quatrième position, loin devant Benoît Hamon qui est même dépassé par Philippe Poutou et Jacques Cheminade à certains moments (le 20/04 à 22 heures).





En 2007 et 2012, Google avait vu juste





Si, en 2007, Google n'avait pas encore la puissance de frappe qui est la sienne aujourd'hui, il avait pourtant déjà prédit la victoire de Nicolas Sarkozy. Le site e-net Business qui s'est amusé à compiler tous ces résultats rappelle également qu'en 2012, Google Trends avait vu sortir le nom de François Hollande 48 heures avant sa victoire. Il avait aussi été témoin de la montée en puissance de Marine Le Pen.

Il est bien évidemment difficile de tirer de réelles conclusions de ces chiffres. Cependant, ces données constituent des indications sur ce que recherchent les internautes en France à quelques heures du scrutin.

Google fera-t-il mieux que les sondages ? Réponse dimanche sur le coup de 20 heures !





Résultats avant 20h ce dimanche & édition spéciale

LaLibre.be vous proposera une soirée électorale exceptionnelle ce dimanche soir.

LIVE. Qui seront les deux candidats à atteindre le deuxième tour ? Telle est la question que la France, l’Europe et le monde se posent depuis plusieurs semaines. Toute notre rédaction est mobilisée pour cette présidentielle à rebondissements, d’autant que notre site d’information n’est pas soumis aux règles électorales en vigueur sur le territoire français. Dès lors, LaLibre.be n’attendra pas 20H pour vous dévoiler les sondages sortie des urnes ainsi que les projections de résultats. Nous serons donc en mesure de vous présenter les premiers chiffres crédibles et recoupés avant les médias français. Tout au long du week-end, notre couverture rédactionnelle en direct vous permettra de ne rien manquer du plus gros évènement politique de l’année.

EDITION SPECIALE. A 23h30 sur LaLibre.be, notre journal présentera à ses abonnés son édition spéciale en version numérique (PDF), qui comprendra nos analyses, reportages dans les QG parisiens et l’édito du journal.