Marine Le Pen peut-elle rattraper son retard sur Emmanuel Macron ? Cette hypothèse semble a priori difficilement imaginable, à la simple observation du rapport de forces sondagier. Selon le baromètre quotidien Ifop-Paris Match de mercredi soir, le leader d’En Marche obtiendrait 60,5 % (-0,5 %) contre 39,5 % (+0,5 %) pour la candidate du Front national.

La seule chance pour Marine Le Pen serait de rallier à sa cause un grand nombre d’électeurs des principaux battus. Le défi semble de taille : selon la mesure de l’institut Harris Interactive, réalisée dimanche soir, les électeurs de François Fillon voteraient Macron à 47 % (23 % pour Le Pen, et 30 % d’abstention), ceux de Mélenchon à 52 % (12 % pour Le Pen et 36 % d’abstention), et ceux de Hamon à 76 % (4 % pour Le Pen, et 20 % d’abstention).

"Ces rapports de forces ne sont pas figés, observe cependant Jérôme Sainte-Marie, politologue et président de l’institut Pollingvox. Des événements de campagne peuvent faire basculer un certain nombre d’électeurs."

Toute la stratégie de Marine Le Pen consiste donc à s’adresser aux partisans de ses adversaires malheureux. Les plus difficiles à séduire seront certainement ceux qui ont voté pour le candidat socialiste. "Les électorats de Mélenchon et de Hamon ont beaucoup de similitudes, constate Emmanuel Rivière, directeur général de l’institut Kantar Public. Mais il y a un point qui les sépare : ceux qui ont voté PS ont beaucoup moins de difficultés à se reporter sur Macron."

La drague des "Insoumis"

...