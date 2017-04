En milieu de matinée, dans ce bureau de vote numéro 50 de la rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement de Paris, les gens sont venus en masse pour voter. "Nous votons chaque fois, nous confie ce couple de retraités. C'est un devoir. Dommage que les affaires ont empoisonné le débat. "

Pour Marie, venue avec son fils, le commentaire est semblable. "Néanmoins je pense que le fait qu'on ait des nouvelles têtes qui se présentent est une bonne chose. Il faut un renouveau de la classe et du débat politiques. Cela fera du bien de tourner la page des années Hollande."

Dans ce quartier huppé de Paris très fillonniste (son affiche à l'entrée du bureau de vote était la seule à avoir été remplacée par une nouvelle sans inscription et détournement du message), les gens sont venus en masse. "Je n'ai jamais vu une si longue queue., signale Serge. Cela prouve que les gens se sentent concernés et veulent du neuf. Après, je pense que leur opinion était faite dès les primaires où les débats ont été d'un tout autre niveau. Désormais ils en ont marre des affaires et de cette campagne interminable. "

La journée s'annonce en tout cas longue et éreintante pour la présidente de ce bureau de vote et ses assesseurs. Car en sortant, la fille était encore plus imposante.













