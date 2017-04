Marine Le Pen s’est qualifiée ce dimanche pour le second tour de la présidentielle avec 21,30 % des voix. Si sa qualification n’est pas une surprise, le score n’est en revanche pas à la hauteur de ce que les électeurs du parti étaient en droit d’espérer il y a encore quelques mois, lorsqu’on créditait Mme Le Pen de 28 % d’intentions de vote et gagnante du premier tour. Mais, alors qu’on pourrait croire que le second tour est d’ores et déjà joué, peut-on vraiment ranger définitivement Marine Le Pen dans la catégorie des "perdantes" ?

Un résultat historique

Avec plus de sept millions et demi de voix obtenues à ce premier tour, Marine Le Pen bat le record de voix récoltées par le Front national. Les élections se succèdent et se ressemblent au Front national, qui en ressort toujours plus fort. Dernières élections en date : les régionales. A l’issue du second tour, bien que n’ayant remporté aucune région, Marine Le Pen se présentait alors comme le leader du "premier parti de France", qui avait fédéré plus de six millions et demi de voix, là aussi, le plus haut score jamais atteint.

Si Mme Le Pen ne peut aujourd’hui plus prétendre à ce titre, une dynamique frontiste est bel et bien… en marche en France. Pour Valérie Igounet, historienne française et spécialiste du Front national, "le résultat du premier tour de la présidentielle démontre que le FN ne fait plus seulement que s’installer dans le paysage français, il est vraiment au centre de la vie politique française. Depuis 2011, c’est un véritable coup d’accélérateur qui a été enclenché au sein du parti lors du Congrès ayant propulsé Mme Le Pen à la tête du FN. Reste à voir jusqu’où elle parviendra à aller, mais déjà, les résultats des législatives s’annoncent comme déterminants."