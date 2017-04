Plus qu’une défaite, c’est une véritable débâcle, qu’a connue le Parti socialiste à l’occasion de ce premier tour. Avec 6,36 % des voix seulement, Benoît Hamon a réalisé le score le plus faible du parti de Jean Jaurès depuis Gaston Defferre, qui, en 1969, avait obtenu seulement 5,1 % des voix au nom de la SFIO.

Le candidat socialiste - qui, lors de la campagne avait blâmé le "manque de soutien" des "élephants", voire la "trahison" de certains d’entre eux - a au moins eu l’humilité de reconnaître la déroute, sans chercher à se dérober. Le député des Yvelines a évoqué un "désastre" et une "défaite morale", dans son discours prononcé peu après 20 h dimanche.

La défaite du Brestois est en fait autant personnelle que collective. Certes, Hamon a commis des erreurs, notamment en se concentrant sur des manœuvres d’appareil, plutôt que de s’adresser aux Français. Mais il n’a pas non plus été très aidé par son camp. La question de l’avenir d’un PS, en situation de coma très avancé, demeure pour l’heure en suspens. Réunies en bureau politique, ce matin, les instances du parti ont tenté d’évacuer le sujet. "L’introspection viendra, l’analyse de cette défaite prendra du temps car elle vient de loin mais pas maintenant car le temps de l’explication n’est pas venu", a balayé Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du parti.

Les hiérarques du PS ont voulu pour l’heure se concentrer sur l’urgence : se prononcer pour le second tour de l’élection présidentielle. Logiquement, le PS a appelé "à battre l’extrême droite", et donc "à voter" pour Emmanuel Macron. "Cette prise de position a été unanime au sein du bureau national du PS, et c’est suffisamment rare pour que ce soit souligné", a tenu à préciser Cambadélis.