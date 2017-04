J e n’ai jamais vu ça, il y a eu beaucoup de monde toute la journée" s’exclame Maïté Bourgois-Gosseau, assesseur dans l’un des 36 bureaux de vote du site du Heysel à Bruxelles, à une heure de la fermeture. 82 000 Français étaient inscrits sur les listes en Belgique pour cette élection présidentielle, "c’est 20 % de plus qu’en 2012",remarque Jérémy Michel, conseiller consulaire.

Malgré la forte affluence, surtout en matinée quand l’attente a pu durer une vingtaine de minutes, une fois l’important dispositif de sécurité passé avec la présence de militaires et de la police, les choses se passent de manière assez fluide dans les longues allées et l’ambiance fut calme hier. "Environ 250 personnes attendaient l’ouverture des portes dès 7 h 40 mais tout s’est bien passé, contrairement à Montréal où des files de trois heures se sont créées et même de cinq heures à Londres, ajoute Jérémy Michel. Les Français ont le sentiment que cette élection est particulière et importante, cela se ressent aussi dans les bureaux de vote. Moi je vote pour Fillon mais avec ceux qui votent pour Macron ou Hamon, on se serre tous les coudes entre démocrates pour lutter contre les extrêmes."