A trente-neuf ans, Emmanuel Macron a réussi son pari : s’imposer lors des présidentielles quelques mois seulement après avoir créé son mouvement En marche, en bousculant au passage le paysage politique français. Alors que les appels à voter pour cette ancienne star de la banque Rothschild se multiplient tant du côté du Parti socialiste que des Républicains, l’enjeu est désormais de s’en tenir le plus longtemps possible au jeu d’équilibrisme entre la gauche et la droite. Mais, selon Vincent Tiberj, sociologue et expert des comportements électoraux à Sciences Po Bordeaux, les masques risquent de finir par tomber une fois passée l’étape du second tour.

L’étiquette d’ovni politique, ni de gauche ni de droite, a-t-elle été le principal atout d’Emmanuel Macron ?

Même depuis qu’il a été désigné comme favori de l’élection présidentielle, il n’a rallié le soutien que d’un quart de la population. Son succès tient en partie à ses qualités - il a notamment réussi à se faire passer pour un nouveau venu en politique -, mais aussi à un alignement de planètes. Est-ce qu’Emmanuel Macron se serait autant fait entendre s’il s’était retrouvé face à Manuel Valls et Alain Juppé ? Non. Il a donc bénéficié d’un espace large pour s’exprimer et creuser son sillon. D’autant que François Fillon a trébuché, en creusant sa propre tombe et en permettant ainsi à Macron de l’emporter.

Certains appellent Emmanuel Macron à droitiser, d’autres à gauchiser son programme pour tenter de rallier le soutien des électeurs de François Fillon ou des électeurs du candidat de gauche radicale Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce serait trop risqué de bouger les lignes maintenant ?

Il ne peut pas faire un grand écart. De toute façon, il ne pourra pas séduire tous les électeurs de Fillon et tous les électeurs de Mélenchon. Pour ces derniers, Emmanuel Macron, c’est encore plus de social-libéralisme qu’avec François Hollande. Donc à moins qu’il y ait une remontée spectaculaire de Marine Le Pen, les électeurs de Mélenchon ne vont pas mettre si facilement un vote Macron dans l’urne. Et, de façon générale, on vote contre la candidate d’extrême droite Marine Le Pen plutôt qu’en faveur des propositions d’Emmanuel Macron.