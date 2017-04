55, rue du Faubourg Saint-Honoré



Le 14 mai 2017, il (ou elle) franchira la porte du 55, rue du Faubourg Saint-Honoré, passant sous l’imposante façade de pierre jaune percée d’un porche fait de 4 colonnes ioniques. Pour traverser la grille ouvragée de l’entrée principale, le nouveau président élu sera sans doute à bord d’une berline foncée, comme la plupart de ses prédécesseurs de la Ve République - seul Valéry Giscard d’Estaing était arrivé à pied. L’attendra, déroulé à même les graviers clairs et installé littéralement à la règle sur 60 mètres, le tapis rouge. Le prochain président descendra de la voiture et traversera alors pour la première fois en tant que chef de l’Etat élu la Cour d’honneur du Palais de l’Elysée. Face à lui, l’hôtel particulier aux murs clairs et aux toits d’ardoise construit en 1720 par le Comte d’Evreux, qui souhaitait en mettre plein la vue à ses contemporains. Depuis 1874, c’est la première maison de France et le lieu de prestige quintessence de la "monarchie républicaine".

Au sommet de l’escalier, pour accueillir le nouveau venu, sera posté François Hollande. En attendant son successeur, dans le vestibule d’honneur pavé de marbre blanc de Carrare et de marbre rouge royal belge, sous le lustre de bronze doré à 30 lumières, l’occupant des lieux depuis le 15 mai 2012 aura eu le temps de se remémorer quelques moments des cinq dernières années.

C’est dans ce vestibule d’honneur que, comme le veut la tradition, le président de la République française a accueilli les hôtes de marque et les chefs d’Etats étrangers. Durant le quinquennat, il y a eu les souverains de Suède, le roi et la reine d’Espagne, les non moins glamours Kate et William… Dans quelques minutes, François Hollande emmènera son successeur à l’étage, à l’abri des caméras, pour une discussion secrète dans le bureau présidentiel. C’est cet instant où il faut passer au-dessus des soubresauts de la campagne mais, aussi, celui, fatidique, où les codes nucléaires sont transmis.