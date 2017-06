Derrière lui, les fenêtres de la pièce sont grandes ouvertes, laissant entrevoir le jardin ensoleillé de l'Elysée. L'éclairage est direct et peu naturel. On soupçonne aussi deux doigts de Photoshop - une retouche techniquement réussie.





Entouré par les drapeaux français et européens, rappelant son attachement aux valeurs de l'Union, Macron a pensé chaque détail dans le but de transmettre un message : une horloge pour l'allégorie de rapides réformes, et un livre ouvert, symbole du travail et de la culture.





Quelques minutes après cette première publication Twitter, Macron a également posté une courte vidéo "backstage" enregistrée durant la séance.













Enfin, il y a ce détail interpellant : si vous regardez bien, vous verrez à côté de sa main droite ses deux téléphones portables, superposés.





Après la photo officielle râtée de François Hollande, Emmanuel Macron fait fort en ne laissant pas un pixel au hasard. Que pensez-vous de ce résultat?