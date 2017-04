Un "21 avril au carré". C’est l’expression qu’ont employée certains experts pour décrire le résultat de ce premier tour. En effet, alors qu’en 2002, seul un des deux grands partis avait été éliminé - en l’occurrence le Parti socialiste de Lionel Jospin - cette fois, ce sont à la fois le PS et Les Républicains qui se retrouvent exclus de la finale.

Par ailleurs, si le Front national ne termine pas premier du scrutin, son score est nettement plus élevé qu’il y a quinze ans (21,3 % contre 16,9 %, soit 3,4 millions de votants en plus). Malgré tout, les électeurs se retrouvent face à un choix pas si éloigné de celui du second tour de 2002 : choisir entre le représentant d’un parti "républicain", et le candidat d’un parti d’extrême droite, le Front national.

De quoi réactiver le "front républicain" qui, en 2002, avait poussé la quasi-totalité des partis - sauf les petits partis trotskistes, et le MNR de Bruno Mégret - à appeler à voter pour Chirac. Cette fois, pourtant, le Front républicain ne semble pas avoir le même caractère d’évidence absolue qu’à l’époque.

