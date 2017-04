Avec 19,58% des suffrages recueillis, ce qui équivaut à 7.060.885 millions de voix, le candidat de la France Insoumise a réalisé le quatrième score du premier tour à "simplement" 2% de Marine Le Pen, deuxième et dernière qualifiée pour le second tour. Bien que l'on s'attendait à ce que le candidat de "la gauche de la gauche" demande à ses électeurs de s'opposer au Front National, il n'en fut rien.

Face à cette absence de consigne de vote, nombre de ses sympathisants estiment qu'il est impossible de choisir "entre la peste et le choléra" ou encore entre "la guerre et la pauvreté" et le font savoir au travers du hashtag #SansMoiLe7Mai sur les réseaux sociaux.

Les réactions des personnes qui comptent voter au second tour ne se sont pas fait attendre: "Ma grand-mère a lutté pour le droit de vote, je l'ai vu pleurer de joie à l'élection de Mitt. Et là vous crachez à son visage" ou encore "Message aux jean-insoumis #SansMoiLe7Mai, quand vous ne pourrez plus manifester, pensez au bien fondé de votre ni-ni".