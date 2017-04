Les deux finalistes du second tour de la présidentielle française, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se sont livrés ce mercredi à un duel surprise sur le terrain autour du sort d'une usine bientôt délocalisée en Pologne. La candidate de l'extrême droite a effectué un déplacement inattendu devant cette usine Whirlpool située à Amiens au moment même où son adversaire centriste se trouvait dans la ville avec des délégués syndicaux de l'entreprise.

"Je suis là au côté de salariés, sur le parking", a déclaré à la presse Mme Le Pen, qui s'est défendue de "faire un coup médiatique" et se prêtait au jeu des selfies avec des employés.

"Évidemment que c'est un message", a-t-elle ajouté. "Quand j'ai appris qu'Emmanuel Macron venait ici et qu'il n'entendait pas rencontrer les salariés, qu'il n'entendait pas venir sur ce piquet de grève, mais qu'il allait à l'abri dans je ne sais quelle salle de la chambre de commerce pour rencontrer 2-3 personnes triées sur le volet, j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool que j'ai décidé de sortir de mon comité stratégique et de venir vous voir", a dit Marine Le Pen.

"Marine Le Pen fait de l'utilisation politique"

"Mme Le Pen est donc venue à Amiens parce que j'y venais. Bienvenue à elle. Mais Mme Le Pen n'a pas compris comment fonctionnait le pays et nous n'avons définitivement pas la même ambition, ni le même projet", a réagi Emmanuel Macron, en début d'après-midi, avant de préciser qu'il comptait rendre visite aux salariés de l'entreprise.

Mme Le Pen "fait de l'utilisation politique" du conflit social chez Whirlpool, a aussi estimé le candidat centriste pro-européen, accusant son adversaire de risquer de "détruire le pouvoir d'achat" des Français avec son projet.

Accueil agité pour Macron

A son arrivée, en milieu d'après-midi, Emmanuel Macron a été copieusement sifflé par des ouvriers de l'usine. Il a confié : "Je ne suis pas venu promettre des monts et des merveilles. Je voulais d'abord voir l'intersyndicale". "Bien sûr qu'il y a de la colère dans le pays, il y a de l'angoisse", a-t-il déclaré. "Il y a une responsabilité à prendre, c'est pour ça que je suis là", a-t-il ajouté.

Le candidat d'En Marche! a tenté d'aller à la rencontre de salariés mais a reçu un accueil agité, d'autant que la forêt de caméras empêchait un contact direct. Il a d'ailleurs adressé une critique aux journalistes : "Marine Le Pen est restée un quart d'heure, elle est partie. Elle a fait des images pour vous, vous êtes contents, vous êtes servis ! Alors continuez à manger ce que vous donne Mme Le Pen et à la faire grandir. Et après à donner des leçons de morale aux autres..."

En conférence de presse, le candidat d'En Marche ! s'est une nouvelle fois expliqué face aux journalistes "On peut continuer à commenter la situation dimanche soir. On est mercredi et on parle de la situation réelle. C'est vous qui n'êtes pas réveillés là, vous n'êtes plus en lien avec le terrain, avec ce que le pays vit"

Il s'est ensuite entretenu avec des salariés à l'écart de la meute de journalistes.

Fermeture en 2018

Le géant américain de l'électroménager a annoncé en janvier la fermeture en 2018 de son usine d'Amiens, où 290 salariés fabriquent des sèche-linge, pour transférer la production à Lódz, en Pologne. Les emplois de 60 salariés d'un sous-traitant (Prima) et ceux d'intérimaires sont aussi menacés.

Ce chassé-croisé surprise fait monter d'un cran l'intensité autour de cette campagne de second tour. Les Français doivent décider le 7 mai qui de Mme Le Pen ou de M. Macron succèdera au président socialiste François Hollande à la tête du pays. Les sondages donnent M. Macron vainqueur de ce second tour, avec des scores compris entre 62 et 64%.